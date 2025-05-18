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В выходные на дорогах Ростова задержали 27 пьяных водителей

В выходные на дорогах Ростова задержали 27 пьяных водителей
В Ростове-на-Дону за минувшие выходные полиция задержала 27 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует Управление ГИБДД по Ростовской области.

Для обеспечения безопасности на дорогах города на улицы Ростова вышли патрули ДПС. Сотрудники полиции внимательно следили за соблюдением правил дорожного движения и выявляли нетрезвых водителей.

Благодаря патрулированию было составлено 27 протоколов. Нарушителям предстоит оплатить назначенные штрафы.

Один из задержанных водителей был пойман в состоянии алкогольного опьянения во второй раз. В этом случае ему грозит уголовное наказание.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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