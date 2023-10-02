В военкоматы Ростова выстроились большие очереди

Фото: Минобороны РФ.

В Ростове выстроились огромные очереди в военкоматы из-за желающих стать на воинский учет. Почти сотня работодателей атаковали военкоматы Кировского и Ленинского районов города, пытаясь подать документы своих подчиненных. Об этом в ходе конференции сообщил военком Ростовской области Игорь Егоров.Дело в том, что с 1 октября штраф на должностных лиц за непостановку на воинский учет увеличился в размере. Чтобы не платить огромные суммы, работодатели лично озаботились этим вопросом. Военкоматы к такому штурму оказались не готовы. Из-за этого и появились гигантские очереди.По словам представителей компаний, сотрудники военкоматов работают по сокращенному графику. Из-за этого все запросы попросту не успевают обрабатывать. Люди переживают, что не успеют поставить своих подчиненных на учет и окажутся в капкане большого штрафа.Военком региона добавил, что проблемы с очередями уже решают. Военкоматы работают с представителями власти, чтобы составить список организаций, которые желают подать документы работников.- До этого момента штрафы взиматься не будут. Что касается жалоб на графики приема, была поставлена задача всем сотрудникам военкоматов принимать документы весь рабочий день все дни в неделю, - уточнил военком.