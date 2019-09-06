В США и Канаде покажут фильм с участием таганрожца Добронравова



Кинокартину, главную роль в которой сыграл таганрожец Добронравов, покажут в Канаде и США. Фильм «На Париж» является первой полнометражной работой режиссёра Сергея Саркисова.



Картина снята по сценарию Станислава Говорухина. В основе — реальная история советских солдат, которые плечом к плечу прошли всю Великую Отечественную войну и были в числе тех, кто ступил на землю Берлина. Чтобы отметить победу, друзья-танкисты отправляются навстречу приключениям. За романтикой и небывалыми авантюрами они отправляются в Париж.



Главные роли в фильме исполнили Фёдор Добронравов, Кирилл Зайцев, Михаил Ефремов, Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Евгений Стычкин и другие.