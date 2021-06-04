В Ростовскую область инвестируют порядка 21 миллиарда рублей

Делегация от Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым заключила 12 соглашений общей суммой инвестиций на 21 миллиард рублей. Ряд соответствующих документов глава донского региона подписал в ходе Петербургского международного экономического форума-2021.В частности, инвестиционные соглашения заключили с немецким холдингом SoWiTec, который подготовит проект очередного ветропарка. В него планируют инвестировать 10 миллиардов рублей.- Нам принципиально важно сегодня сохранить эту динамику, которую мы запланировали, - что к концу 2024 года у нас общая ветрогенерация составит от 800 до 1000 мегаватт. Мы крупнейший регион по ветроэнергетике, - отметил губернатор Василий Голубев.Также документы на сотрудничество подписали с фабрикой Mars, которая производит корма. Там сумма инвестиций составила четыре миллиарда рублей. Два миллиарда рублей в развитие цифровой инфраструктуры донского региона будут инвестировать ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС). Объем инвестиционного проекта компании «Корпоративный центр ИКС 5» составил 1,6 миллиардов рублей. Эти деньги направят на открытие новых продуктовых магазинов, в числе которых «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Производственная компания «Лидер», изготавливающая безалкогольные напитки, инвестирует полтора миллиарда рублей для создания нового завода в Аксайском районе.Делегация донского региона также подписала соглашение с компанией «Русские башни» - лидером рынка независимой телекоммуникационной инфраструктуры. Объем инвестиций составил миллиард рублей. Подобные соглашения заключили с «Пивоваренной компанией «Балтика», корпорацией «Технониколь», компанией «Coca-Cola HBC Россия».Кроме того, подписано соглашение между правительством Ростовской области и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении внешнеторговых отношений.- В ходе переговоров, еще до подписания соглашения, мы договорились о создании условий для контактов нашего бизнеса. Развитие агропромышленного комплекса и для Ростовской области, и для Венгрии имеет особое значение. Поэтому нам интересен опыт венгерской стороны, в том числе и в семеноводстве, - сказал Василий Голубев.Также правительство РО подписало инвестиционное соглашение с Институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» о сотрудничестве в сфере льготной ипотеки. Кроме того, делегация и президент «Группы Синара» договорились развивать партнерство по целому ряду вопросов стратегического развития региона. В том числе, развитие производственного потенциала предприятий области по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок, внедрение энергосберегающих технологийНа площадке Международного экономического форума в Петербурге представили результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.Ростовская область в данном рейтинге заняла 12-ю позицию. По результатам экспертной оценки, донской регион продемонстрировал динамику и поднялся в национальном рейтинге на 19 позиций. Лидирующую десятку возглавили Москва, Татарстан, Тюменская, Нижегородская области и ряд других регионов.Нацрейтинг состояния инвестиционного климата позволяет оценить усилия властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса. Результаты рейтинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на областном уровне.- По итогам Питерского международного экономического форума наша область ещё раз подтвердила свою привлекательность, заняв в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 12-е место. Результат неплохой. Но очевидно, что задач, требующих приложения сил и решения, еще немало, - уверен Василий Голубев.Напомним, Петербургский международный экономический форум завершился 5 июня. Донской регион представляла делегация во главе с губернатором Василием Голубевым. На ПМЭФ-2021 донская делегация проводила деловые встречи, переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также подписывала ряд инвестиционных соглашений. ПМЭФ проводят в России с 1997 года. За это время Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.