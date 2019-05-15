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В Ростовской области сотрудника администрации осудили на полтора года колонии за взятку

В Ростовской области сотрудника администрации осудили на полтора года колонии за взятку
Фото: Orelgrad.livejournal.com
Сотрудника администрации города Гуково Ростовской области осудили на полтора года колонии за взятку. Решение вынес Гуковский городской суд 17 мая.

В мэрии чиновник занимал должность начальника экономического отдела. Кроме того, он являлся председателем комиссии по отбору субъектов малого и среднего бизнеса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям.
- За незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей обвиняемый способствовал принятию на заседании комиссии положительного решения по предоставлению субсидий двум представителям бизнеса, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

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