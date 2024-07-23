В Ростовской области раскаленный электрощиток на улице охлаждают вентилятором

Фото: соцсети

В Таганроге Ростовской области местные жители нашли оригинальный способ бороться с веерными отключениями. Они поместили вентилятор в уличный электрощиток. Кадрами поделился очевидец 23 июля в социальных сетях.Всю прошлую неделю регион изнывал от 40-градусной жары. Из-за аномальной температуры оборудование на АЭС перегревалось. Периодически по всей области отключали свет. В отсутствие кондиционеров дончанам приходили в голову пугающие идеи.Один из местных жителей решил во что бы то ни стало обеспечить себе электричество. Он поместил вентилятор в электрический щиток, надеясь таким образом предотвратить перегрев оборудования. Однако насколько это было безопасно, остаётся неизвестно.Однако некоторые пользователи, увидев фото в интернете, смеялись в комментариях. Кто-то даже назвал это изобретение нанотехнологией XXI века.