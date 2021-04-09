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В Ростовской области живой нашли пропавшую 89-летнюю бабушку

В Ростовской области живой нашли пропавшую 89-летнюю бабушку
В Ростовской области нашли живой пропавшую 89-летнюю женщину. Нину Полторацкую разыскивали полторы недели.

Жительница села Головатовка Азовского района ушла из дома 2 апреля и с тех пор не возвращалась. Пенсионерка не ориентировалась в пространстве. Когда бабушка не пришла и на следующий день, родственники забили тревогу. Они не знали, куда она могла отправиться. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

По информации администрации Азовского района, Нину Полторацкую нашли 12 апреля в одной из ростовских больниц. В силу возраста бабушка имеет проблемы с памятью. Как выяснилось, пенсионерка пропадает не в первый раз.

Сейчас жизни и здоровью Нины Полторацкой ничего не угрожает.

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