В Ростовской области жители поселка остались без единственной больницы

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В Ростовской области жители поселка Южный остались без единственной больницы. О произошедшем сообщает Donday.ru со ссылкой на местного жителя Андрея Спокойного.Местное медучреждение ГБУ РО «ЦГБ» находилось на улице Войкова,70-б. Это была единственная больница, где жители могли получить оперативную медпомощь. Там располагалось отделение сестринского ухода и поликлиническое отделение. В 2023 году было принято решение закрыть медучреждение.По словам местного жителя Андрея, здание за году пришло в негодность. Вместо того, чтобы его отреставрировать, его просто бросили. Нередко там ночуют лица без определенного места жительства,- рассказал Андрей.Власти решили, что больницу следует закрыть и отправлять людей на лечение в город Новошахтинск. Однако там постоянно собираются огромные очереди.В качестве причины в правительстве Ростовской области заявили о кадровом дефиците. Вероятно, в небольшом поселке мало профессионалов, а так же тех, кто согласится работать за копейки в местной больнице.Пока пенсионеры и жители с маленькими детьми вынуждены преодолевать немалый путь, чтобы получить медпомощь. Не исключено, что те, кто нуждается в оперативной медпомощи, может просто не доехать.Жители просят восстановить местную поликлинику для удобства всех жителей.