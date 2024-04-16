В Ростовской области водитель получил реальный срок за ДТП с пострадавшей

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили водителя «ВАЗ-21099», по вине которого в ДТП пострадала женщина. Авария произошла в поселке Орловском 25 марта 2023 года.Около 22:00 Алексей Никитченко ехал за рулем «девятки» по улице Транспортной. В районе дома № 87 на дорогу выбежала собака. Мужчина вывернул на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21103», за рулем которого находилась женщина.После аварии ее доставили в больницу с оскольчатым переломом левой бедренной кости. Алексея задержали полицейские. Выяснилось, что пару лет назад он был лишен водительских прав и не мог управлять автомобилем.Орловский районный суд 12 января 2024 года приговорил Никитченко к четырем годам «условки». Кроме того, его обязали выплатить 500 тысяч рублей компенсации пострадавшей. Ростовский областной суд 25 марта изменил наказание Алексею на реальный срок - трем годам и девяти месяцам колонии-поселения.