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На Дону осудили женщину-водителя, устроившую смертельное ДТП

На Дону осудили женщину-водителя, устроившую смертельное ДТП
В Ростовской области осудили женщину-водителя, по вине которой в ДТП погиб человек. Авария произошла 31 августа 2022 года.

Елена Павлова ехала за рулем «ВАЗ-21124» по автодороге в Чертковском районе. Около 15:00 она потеряла управление над машиной рядом с хутором Артамошкин. Легковушка выехала на встречную полосу, где на большой скорости врезалась в «Ниву». От удара транспортные средства выбросило в кювет. После аварии мужчину, управлявшего «Нивой», в тяжелом состоянии доставили в больницу, где 4 сентября он скончался.

В отношении Елены возбудили уголовное дело. Чертковский районный суд 21 августа 2023 года приговорил ее к году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ее обязали выплатить 500 тысяч рублей семье погибшего в качестве моральной компенсации.

Павлова не согласилась с решением и попыталась его обжаловать в вышестоящей инстанции. Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 18 декабря, но не стал менять приговор.
Фото: Ростов.ру
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