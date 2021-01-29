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В Ростовской области умер бывший вице-губернатор

В Ростовской области умер бывший вице-губернатор
В Ростовской области умер бывший вице-губернатор донского региона. Александр Носков был почетным гражданином Новочеркасска и в свое время влиятельной фигурой в регионе. О его гибели сообщили в мэрии Новочеркасска 31 января.

Что стали причиной его смерти пока не известно. Носкову было 64 года.

Большая часть его трудовой биографии связана с Новочеркасским электровозостроительным заводом, на котором он трудился на протяжении 25 лет, пройдя путь от инженера отдела до генерального директора.

Заместителем губернатора Ростовской области Носков стал в 2009 году, когда главой региона был Владимир Чуб.

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