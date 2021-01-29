В Ростовской области умер бывший вице-губернатор донского региона. Александр Носков был почетным гражданином Новочеркасска и в свое время влиятельной фигурой в регионе. О его гибели сообщили в мэрии Новочеркасска 31 января.Что стали причиной его смерти пока не известно. Носкову было 64 года.Большая часть его трудовой биографии связана с Новочеркасским электровозостроительным заводом, на котором он трудился на протяжении 25 лет, пройдя путь от инженера отдела до генерального директора.Заместителем губернатора Ростовской области Носков стал в 2009 году, когда главой региона был Владимир Чуб.