В Ростовской области снова ввели график временных отключений электроэнергии
В Ростовской области 18 июля было введено временное отключение электроэнергии из-за сильной жары. Об этом объявило предприятие «Донэнерго».
Температура воздуха в регионе достигла +39 градусов и выше, что привело к увеличению нагрузки на электроэнергетическое оборудование объединённой энергосистемы Юга. В связи с этим было введено временное отключение электроэнергии в 11:13.
- При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что жители Ростовской области уже неделю сталкиваются с перебоями в электроснабжении.