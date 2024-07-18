В Ростовской области снова ввели график временных отключений электроэнергии

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В Ростовской области 18 июля было введено временное отключение электроэнергии из-за сильной жары. Об этом объявило предприятие «Донэнерго».Температура воздуха в регионе достигла +39 градусов и выше, что привело к увеличению нагрузки на электроэнергетическое оборудование объединённой энергосистемы Юга. В связи с этим было введено временное отключение электроэнергии в 11:13.- При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено, — сообщили в ведомстве.Напомним, что жители Ростовской области уже неделю сталкиваются с перебоями в электроснабжении.