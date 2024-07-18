Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области снова ввели график временных отключений электроэнергии

В Ростовской области снова ввели график временных отключений электроэнергии
В Ростовской области 18 июля было введено временное отключение электроэнергии из-за сильной жары. Об этом объявило предприятие «Донэнерго».

Температура воздуха в регионе достигла +39 градусов и выше, что привело к увеличению нагрузки на электроэнергетическое оборудование объединённой энергосистемы Юга. В связи с этим было введено временное отключение электроэнергии в 11:13.

- При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что жители Ростовской области уже неделю сталкиваются с перебоями в электроснабжении.
Фото: Ростов ру
0 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.