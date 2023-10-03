В Ростовской области скостили срок водителю, устроившему смертельное ДТП
Ростовский областной суд смягчил наказание водителю, устроившему смертельное ДТП. Защите Константина Шаповалова удалось скостить срок на один месяц.
В июне Неклиновский районный суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Его приговорили к 10 годам колонии общего режима и трем годам лишения права управлять автомобилем.
Сторона защиты не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Ростовский областной суд пересмотрел дело и принял во внимание смягчающие обстоятельства: он частично возместил моральный вред и материальный ущерб. Вместо 10 лет Константин Шаповалов проведет в местах не столь отдаленных девять лет 11 месяцев.
Жуткое ДТП случилось в начале мая 2022 года. В тот день 33-летний мужчина на «Фольксвагене Джетта» ехал по трассе Таганрог - Федоровка. В районе села Николаевка он пошел на обгон по встречной полосе. Константин врезался в две машины. В одной из них, «Ладе Приоре», - находились 29-летний парень и 23-летняя девушка. Пассажирка разбилась насмерть, а водитель скончался в больнице через сутки. Еще два человека получили травмы.
Испугавшись наказания, Константин скрылся с места страшной аварии. Однако правоохранители вскоре задержали его и возбудили в отношении него уголовное дело.