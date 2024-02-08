В Ростовской области с 9 по 11 февраля ожидаются снег и гололед

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В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий.Гидрометцентр сообщает, что в донском регионе пройдет мокрый снег. По северной половине снежный покров увеличится примерно до 15-20 сантиметров. Местами ожидаются гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение погоды связано с прохождением атмосферных фронтов с 9 по 11 февраля.Автомобилистам в этот период стоит быть аккуратнее на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, не стоит совершать резкие маневры. Риск попасть в аварию значительно возрастает.