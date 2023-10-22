В Ростовской области разыскивают 54-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области ищут 54-летнего шахтинца. О местонахождении Виктора Меркулова ничего не известно с 12 июля. Дончанин ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими.Согласно ориентировке, рост разыскиваемого 170 сантиметров, он нормального телосложения, волосы седые у него, а глаза карие.В чем был одет мужчина - не известно. Если вы видели, или знаете что-либо о местонахождении Виктора то сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.