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В Ростовской области разыскивают 54-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 54-летнего мужчину
В Ростовской области ищут 54-летнего шахтинца. О местонахождении Виктора Меркулова ничего не известно с 12 июля. Дончанин ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими.

Согласно ориентировке, рост разыскиваемого 170 сантиметров, он нормального телосложения, волосы седые у него, а глаза карие.

В чем был одет мужчина - не известно. Если вы видели, или знаете что-либо о местонахождении Виктора то сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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