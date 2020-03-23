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В Ростовской области ожидается ветровой сгон воды

В Ростовской области ожидается ветровой сгон воды
Из-за неблагоприятных метеоусловий в Ростовской области ожидается ветровой сгон воды. Ухудшение погоды обещают 25 марта, сообщили в управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

В этот день из-за ветра в реке Дон прогнозируется понижение уровня воды с достижением опасной отметки у города Азова. У Аксая и Ростова-на-Дону уровень воды будет ниже неблагоприятных отметок.

Из-за ветрового сгона воды возможны ЧС, связанные с судоходством, работой портов и повреждением судов. Возможна посадка плавсредств на мель.При этом подача воды в Ростове может быть с пониженным давлением.

В период непогоды лучше не парковать свои машины под слабозакрепленными конструкциями и по возможности не оставлять свои вещи под деревьями. Для исключения ЧП лучше оставаться дома.

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