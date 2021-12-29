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В Ростовской области от коронавируса выздоровели 524 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели 524 человека
От коронавируса в Ростовской области вылечили еще 524 человека. С начала пандемии опасное заболевание смогли побороть 176 264 жителя Дона.

Большая часть тех, кто поборол ковид, отмечали, что у них были повышенная температура, кашель и общее недомогание. Некоторые жаловались на диарею и рвоту. После перенесенного заболевания девушки отмечали, что у них начали выпадать волосы.

При этом многие переносили инфекцию дома. Им лекарства доставляли в квартиры. Когда приходил отрицательный тест, жители Дона могли не соблюдать самоизоляцию.
Фото: Алексей Бойко.
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