В Ростовской области от коронавируса привили 40% жителей

В Ростовской области вакцинировали 40% населения. Об этом глава региона Василий Голубев рассказал 12 июля.По его словам, за последнюю неделю темп вакцинации значительно вырос. Сейчас более 800 тысяч жителей области получили первый компонент и более 500 тысяч - второй.Также Василий Голубев прокомментировал и нехватку вакцины. Он отметил, что в медучреждения регулярно направляют промаркированные дозы. Их нельзя перевозить в другие больницы. Однако можно организовать небольшой резерв до процесса маркировки - в распределительном пункте вакцин. Тогда в учреждения, где закончилась вакцина, можно будет направить только промаркированную.- Здесь органам управления здравоохранения необходимо быстро на это реагировать, - подчеркнул губернатор Ростовской области.