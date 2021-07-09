Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса привили 40% жителей

В Ростовской области от коронавируса привили 40% жителей
В Ростовской области вакцинировали 40% населения. Об этом глава региона Василий Голубев рассказал 12 июля.

По его словам, за последнюю неделю темп вакцинации значительно вырос. Сейчас более 800 тысяч жителей области получили первый компонент и более 500 тысяч - второй.

Также Василий Голубев прокомментировал и нехватку вакцины. Он отметил, что в медучреждения регулярно направляют промаркированные дозы. Их нельзя перевозить в другие больницы. Однако можно организовать небольшой резерв до процесса маркировки - в распределительном пункте вакцин. Тогда в учреждения, где закончилась вакцина, можно будет направить только промаркированную.

- Здесь органам управления здравоохранения необходимо быстро на это реагировать, - подчеркнул губернатор Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону губернатор Ростовской области Василий Голубев

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.