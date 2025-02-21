В Ростовской области жители рассказали, какие подарки хотят получить на 23 Февраля

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В Ростовской области большинство мужчин особенно ценят подарки, которые им преподносят с любовью. Дондей провел опрос в своем телеграм-канале и выяснил, какие подарки хотят получить мужчины на 23 Февраля.Опрос показал, что 34% опрошенных мужчин не придают большого значения стоимости подарка. Для них гораздо важнее, чтобы подарок был выбран с душой и любовью. Они ценят внимание и усилия, вложенные в выбор подарка.12% мужчин отметили, что будут рады традиционным подаркам, таким как пена для бритья или новые носки.А 22% опрошенных мужчин посоветовали выбирать подарки, соответствующие их хобби. Это могут быть аксессуары для рыбалки, спортивные товары или даже автомобильные гаджеты. Такой подход позволяет сделать подарок более персонализированным и полезным.Около 20% мужчин выразили желание получить на 23 февраля дорогой подарок. Среди таких предпочтений — игровые приставки и новые телефоны. Эти подарки могут стать приятным сюрпризом и продемонстрировать заботу и внимание дарителя.Наименьший процент мужчин, 12%, хотели бы получить в подарок деньги. Хотя это и облегчает задачу выбора подарка, многие предпочитают конкретные вещи, которые можно использовать или наслаждаться.