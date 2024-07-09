В Ростовской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пиротехники из Ростовской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу. Боевой снаряд нашли местные жители 8 июня.В селе Николаевка во время полевых работ специалисты нашли взрывоопасный предмет. Они немедленно вызвали спасателей. Оказалось, что это авиабомба ФАБ-100.Как сообщили в ГУ МЧС по региону, опасный боеприпас был найден и вывезен в безопасное место. После этого его успешно уничтожили.За последние полгода это уже тринадцатая подобная находка. К счастью, все они были успешно ликвидированы.