Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу

В Ростовской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу
Пиротехники из Ростовской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу. Боевой снаряд нашли местные жители 8 июня.

В селе Николаевка во время полевых работ специалисты нашли взрывоопасный предмет. Они немедленно вызвали спасателей. Оказалось, что это авиабомба ФАБ-100.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, опасный боеприпас был найден и вывезен в безопасное место. После этого его успешно уничтожили.

За последние полгода это уже тринадцатая подобная находка. К счастью, все они были успешно ликвидированы.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.