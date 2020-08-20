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В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 городах и районах

В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 городах и районах
На Дону в 24 городах и районах выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает областное правительство.

Больше всего заболевших зафиксировали в Ростове - 52 человека. Следом идет Батайск - 11 новых инфицированных. В Новочеркасске, Шахтах и Волгодонске по семь человек подхватили вирус, шесть - в Сальском районе. По пять граждан получили положительные тесты на COVID-19 в Белокалитвинском и Миллеровском районах. Еще по три новых случая зарегистрировали в Гуково, Таганроге, а также в Кагальницком и Боковском районах. В Багаевском, Песчанокопском, Усть-Донецком, Веселовском районах и Азове - по два, по одному - в Новошахтинске, Зверево, Аксайском, Егорлыкском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Семикаракорском районах.

Всего в регионе с начала пандемии числится 15 761 инфицированный. Скончались от коронавируса 306 дончан.

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