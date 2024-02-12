Фото: Ростов ру

В Ростовской области ночью прозвучало пять громких взрывов. Об этом сообщили в социальных сетях.По словам местных жителей, взрывы прогремели около двух часов ночи. Звук был слышен на северо-западе от Ростова, в том числе в Каменске-Шахтинском. Что являлось источником звука, неизвестно. Возможно, это самолет перешел на сверхзвук.- Звук было очень слышно в городе, но откуда он, неизвестно, - сообщили в комментариях.В специализированных ведомствах не давали никаких официальных комментариев.