В Ростовской области мужчина пытался провезти через границу с Украиной старинный самовар

В Ростовской области на границе с Украиной задержали мужчину, который перевозил в багажнике старинный самовар. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Ростовской таможни Южного таможенного управления.Во время досмотра мужчины на пункте пропуска в Весело-Вознесеновке сотрудники таможни обратили внимание на предмет, который находился в багажнике его иномарки. Выяснилось, что это оригинальный самовар «Товарищества паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева». Он не был задекларирован. Мужчина заявил, что не знал о том, что самовар имеет культурную ценность и его надо было задекларировать.- Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить надлежащим образом заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры, - объясняет начальник таможенного поста Александр Верхогляд.По факту этого были возбуждены административные дела по статьям «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации».Примечательно, что стоимость самовара колеблется от 20 до 50 тысяч рублей. За попытку провезти через границу незадекларированный предмет мужчине грозят конфискация самовара и штраф.