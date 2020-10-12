В Ростовской области мужчина пытался провезти через границу с Украиной старинный самовар
В Ростовской области на границе с Украиной задержали мужчину, который перевозил в багажнике старинный самовар. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Ростовской таможни Южного таможенного управления.
Во время досмотра мужчины на пункте пропуска в Весело-Вознесеновке сотрудники таможни обратили внимание на предмет, который находился в багажнике его иномарки. Выяснилось, что это оригинальный самовар «Товарищества паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева». Он не был задекларирован. Мужчина заявил, что не знал о том, что самовар имеет культурную ценность и его надо было задекларировать.
- Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить надлежащим образом заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры, - объясняет начальник таможенного поста Александр Верхогляд.
По факту этого были возбуждены административные дела по статьям «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации».
Примечательно, что стоимость самовара колеблется от 20 до 50 тысяч рублей. За попытку провезти через границу незадекларированный предмет мужчине грозят конфискация самовара и штраф.