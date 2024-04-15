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В Ростовской области из-за сильного ветра могут начаться природные пожары

В Ростовской области из-за сильного ветра могут начаться природные пожары В Ростовской области сильный ветер может спровоцировать крупные природные пожары. Информацию об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО. В ведомстве призвали дончан соблюдать меры предосторожности, а также не жечь сухую траву.

- Травяные палы в ветреные дни распространяются очень быстро, переходят на лесные территории. Могут возникнуть лесные пожары, - рассказали в департаменте лесного хозяйства по ЮФО.

Напомним, в донском регионе 15 и 16 апреля ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду.

В Ростовской области объявлен пожароопасный сезон. Со 2 апреля на территории столицы Дона действует запрет на разжигание костров. Нельзя готовить шашлык на природе, а также применять устройства с открытым огнем и тлеющими материалами.
Фото: Правительство Ростовской области
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