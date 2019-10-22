В Ростовской области гречка за два месяца подорожала на 14%



За два месяца в Ростовской области цена гречки выросла на 14%. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат.



Сообщается, что за период со 2 сентября по 21 октября гречневая крупа больше всех других продуктов поднималась в цене. В общей сложности с начала осени она подорожала на 14%.



В Ростове-на-Дону килограмм гречки в среднем стоит 41 рубль. Самая высокая стоимость зафиксирована в Таганроге — почти 44 рубля 88 копеек. На несколько копеек дешевле её можно купить в Шахтах и Сальске.



При этом снижается стоимость овощей. Лук и морковь теперь можно купить на 17% дешевле. Средняя цена варьируется в районе 20 рублей за килограмм. Подешевела белокочанная капуста — 20,79 рубля за кило.