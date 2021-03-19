В Ростовской области еще 243 человека подхватили COVID-19

В Ростовской области еще 243 человека заболели коронавирусом. Об этом сообщает правительство региона.С начала пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 78 432 человека. Ростовская область продолжает лидировать среди субъектов ЮФО по числу зараженных. К примеру, в Волгоградской области насчитывают 52 420 зараженных, в Краснодарском крае - 41 219, а в Крыму - 37 000.Отметим, в последнее время число выздоровевших на Дону значительно превышает число заразившихся. С 9 марта в регионе сняли некоторые ограничительные коронавирусные меры.