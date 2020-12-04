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В Ростовской области еще 356 человек заболели COVID-19

В Ростовской области еще 356 человек заболели COVID-19
В Ростовской области продолжает расти число заболевших COVID-19. За последние сутки положительные тесты получили еще 356 человек.

По информации регионального правительства, общее число инфицированных достигло 42 056. Ростовская область занимает первое место среди субъектов ЮФО по числу зараженных.

Из-за распространения коронавируса в регионе с 1 декабря ужесточили ограничения. В регионе запретили работу ледовых катков, а также проведение массовых новогодних мероприятий.

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