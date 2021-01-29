На Дону еще 374 человека заразились коронавирусом

В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. Ежедневно в области выявляют более 300 новых инфицированных. За последние сутки заболевание подтвердилось у 374 граждан, а общее число зараженных достигло 63 695.Ростовская область продолжает оставаться лидером среди субъектов ЮФО по количеству инфицированных. К примеру, в Волгоградской области насчитывают 43 352 человека с COVID-19, в Ставропольском крае - 42 484, а в Крыму - 32 387.Региональные власти пока не собираются ослаблять карантинные меры. Исключения - режим работы заведения общепита и открытие театральных касс.