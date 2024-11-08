В Ростовской области больше года ищут пропавшего 30-летнего мужчину

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В городе Аксае больше года разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину. О местонахождении Вадима Небогина ничего не известно с 8 июля 2023 года. О том, что случилось в тот день, Donday.ru рассказала мама пропавшего - Елена.Около 14:00 Вадим ушел прогуляться и рассказал об этом маме. Когда его долгое время не было дома, родители забеспокоились, что с ним могло что-то произойти. Дело в том, что Вадим страдает психическим заболеванием и иногда проходит лечение в стационаре, чтобы восстановить свое здоровье.За неделю до этого женщина заподозрила что-то неладное.- Вадик сказал мне за неделю до этих событий: «Мама, ты знаешь, что ты у меня одна?». Знаю. И ещё говорил: «Меня только ты держишь, ты не переживёшь, если со мной что-то случится», - вспоминает слова Вадима Елена.После этого родители обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поиски не приносят результатов уже 1 год и 4 месяца. Однако близкие не теряют надежды найти сына живым.Рост Вадима – 175 сантиметров, телосложение плотное. У него светло-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в черную футболку, синие джинсы, обут в черно-белые кроссовки.Если вы знаете, где может находиться Вадим, или желаете помочь с поисками, сообщите по телефонам: 8-904-446-48-57 (мать Елена) или 8-918-510-46-29 (отец Андрей).