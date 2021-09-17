В Ростовской области более 120 жителей получили бюджетную субсидию на погашение ипотеки после рождения детей

Более 120 жителей донского региона получили бюджетную субсидию на погашение ипотеки после рождения детей. Для улучшения качества жилищных условий в качестве поддержки в этом году помощь уже оказали 1212 дончанам на сумму более 750 миллионов рублей.В 2019 году семья ростовчан Сотниковых купила квартиру в ипотеку. Ранее они подали заявление в ГБУ РО «Агентство жилищных программ» на получение бюджетной субсидии, чтобы оплатить часть процентной ставки по ипотеке, а менее чем за год уже обзавелись собственным жильем. В течение первых пяти лет погашения кредита процентная ставка субсидируется. Благодаря участию в этой программе, ежемесячный размер субсидии составил 6 413 рублей.В июне 2021 года у пары родилась дочь София. По случаю рождения ребенка супруги получили бюджетную субсидию, которой они покроют часть ипотечного кредита. Конкретно, сумма субсидии составляет 62 887 рублей — это 50% от регионального материнского капитала.Стоит отметить, что из бюджета Ростовской области на регулярной основе выделяются средства в качестве господдержки дончанам при покупке жилья или улучшения качества жилищных условий. Основные являются субсидирование части процентных ставок по жилищным кредитам и льготное ипотечное кредитование «Дисконт». Эта программа подразумевает кредитование по сниженной ставке - от 3,4% годовых на весь срок.Замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев подчеркнул, что получить субсидирование процентных ставок по кредитам смогут отдельные категории граждан - молодые и многодетные семьи, работники бюджетной сферы, ветерана боевых действий и молодые ученые.- За пятилетний срок субсидирования размер ставки составит 9-10% годовых. Рассчитывать на получение господдержки могут граждане, постоянно зарегистрированные на территории Ростовской области и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, – отметил Сергей Вифлянцев.Участники программы «Дисконт» и получатели субсидии за первые пять лет оплаты кредита также могут рассчитывать на поддержку в связи с рождением детей, независимо от того, первый это ребенок или последующий. Добавим, что на улучшение жилищных условий семьи зачастую выделяют средства именно из материнского капитала. С начала 2021 года свои жилищные условия за счет маткапитала улучшили 14 тысяч семей в донском регионе.Благодаря этим мерам семьи могут позволить себе оплачивать ипотеку и снижать расходы по обслуживанию жилищных кредитов. По программе «Дисконт» получить субсидию могут и те, у кого нет семьи с детьми и собственного жилья.