В Ростовской области без вести пропал 51-летний житель

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Зверево без вести пропал местный житель. Об этом сообщили в поисковой группе «Лиза Алерт».Сергей Слепнев вышел из дома 8 августа. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.Рост пропавшего — порядка 166 сантиметров. У него светло-русые волосы, серо-голубые глаза и телосложение худощавое. Он был одет в полосатую майку, шорты и черные тапочки.Если вы знаете что-то о его местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.