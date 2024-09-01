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В Ростовской области без вести пропал 51-летний житель

В Ростовской области без вести пропал 51-летний житель
В Зверево без вести пропал местный житель. Об этом сообщили в поисковой группе «Лиза Алерт».

Сергей Слепнев вышел из дома 8 августа. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Рост пропавшего — порядка 166 сантиметров. У него светло-русые волосы, серо-голубые глаза и телосложение худощавое. Он был одет в полосатую майку, шорты и черные тапочки.

Если вы знаете что-то о его местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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