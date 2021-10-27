В Ростовской области 2-летняя девочка пострадала в жуткой аварии

В Ростовской области ВАЗ врезался в иномарку. Жуткая авария произошла 28 октября около 15:30 в Красном Сулине.По предварительной информации, за рулем отечественного авто находился 22-летний парень. Он ехал по улице Сулинской, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Опель Астра». Удар оказался настолько сильным, что машины буквально разбросало на проезжей части. Передние бамперы и капоты обоих авто превратились в груду сморщенного металла.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал водитель и 23-летний пассажир ВАЗа, а также 2-летняя девочка и 51-летняя женщина, которые находились в иномарке. К счастью, ребенок сидел в специальном кресле, поэтому серьезных травм удалось избежать.