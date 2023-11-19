Фото: социальные сети

В Ростовской области 19 ноября выпал первый снег. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.Белой пеленой застилает населенные пункты севера региона. Снег идет в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах.В ночь на 20 ноября может начаться метель. По данным донского ГУ МЧС, ожидаются гололедица и налипание мокрого снега на проводах.Для безопасности водителям, которые не успели заменить резину, рекомендуется отправляться в дорогу альтернативным транспортом.