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В Ростовской области 19 ноября выпал первый снег

В Ростовской области 19 ноября выпал первый снег
В Ростовской области 19 ноября выпал первый снег. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

Белой пеленой застилает населенные пункты севера региона. Снег идет в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах.
В ночь на 20 ноября может начаться метель. По данным донского ГУ МЧС, ожидаются гололедица и налипание мокрого снега на проводах.

Для безопасности водителям, которые не успели заменить резину, рекомендуется отправляться в дорогу альтернативным транспортом.
Фото: социальные сети
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