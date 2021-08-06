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Учредитель «Осьминожка» - новый фигурант в деле Бабаевых

Учредитель «Осьминожка» - новый фигурант в деле Бабаевых


Учредитель «Осьминожка» Тураб Исаев стал новым фигурантом в деле Бабаевых-Борзенко. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

Исаева заключили под стражу до 3 октября. Вместе с ним продолжают сидеть в СИЗО до 11 октября Эдуард и Вадим Бабаевы, Виталий Борзенко и Иван Ситько. Все задержанные обвиняются в отмывании денег, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и участии в преступном сообществе.

Ранее Исаев не проходил по делу об аксайских рынках, по крайней мере как фигурант. Хотя Rostov.ru уже писал о связи между судебными разбирательствами с «Осьминожком» и Бабаевыми. Напомним, не так давно департамент имущественно-земельных отношений потребовал от аквапарка 50 миллионов рублей и расторжение контракта.

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