В Ростове за 8 миллионов рублей отремонтируют фасад бывшей синагоги XIX века

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В Ростове отремонтируют фасад бывшей главной хоральной синагоги XIX века. Соответствующая информация 19 июля появилась на сайте госзакупок.На здании по улице Баумана, 70 нужно снять слой штукатурки, заделать трещины, перекрасить фасад и отремонтировать подоконные сливы и водосточную систему. Кроме того, на слуховых окнах (прим. - в кровле здания) подрядчику предстоит поставить жалюзи. Также в ремонт входят замена кирпичной кладки и реставрация лепного декора - при необходимости.Привести в порядок фасад нужно в течение четырех месяцев с момента подписания контракта на авторский надзор и строительный контроль с научным руководством. Когда документы будут готовы, не уточняется. Однако закупка рассчитана до конца 2023 года.Главная хоральная синагога появилась в донской столице в 1868 году. Ранее (в 1855-м) на ее месте ставили временное деревянное здание того же предназначения. Затем построили рядом кирпичную синагогу, но та оказалась непрочной - через несколько лет ее снесли.В 1881 году к зданию синагоги пристроили молитвенный дом. В 1903-м открыли при ней еврейскую библиотеку-читальню. После революции место богослужений национализировали и перестроили. С 1935 года там размещалась кожно-венерологическая больница. Она там и осталась до сих пор, только называется теперь диспансером. Именно он и спонсирует ремонт фасада. Работы обойдутся организации в 8 миллионов рублей.