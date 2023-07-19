В Ростове за 8 миллионов рублей отремонтируют фасад бывшей синагоги XIX века
В Ростове отремонтируют фасад бывшей главной хоральной синагоги XIX века. Соответствующая информация 19 июля появилась на сайте госзакупок.
На здании по улице Баумана, 70 нужно снять слой штукатурки, заделать трещины, перекрасить фасад и отремонтировать подоконные сливы и водосточную систему. Кроме того, на слуховых окнах (прим. - в кровле здания) подрядчику предстоит поставить жалюзи. Также в ремонт входят замена кирпичной кладки и реставрация лепного декора - при необходимости.
Привести в порядок фасад нужно в течение четырех месяцев с момента подписания контракта на авторский надзор и строительный контроль с научным руководством. Когда документы будут готовы, не уточняется. Однако закупка рассчитана до конца 2023 года.
Главная хоральная синагога появилась в донской столице в 1868 году. Ранее (в 1855-м) на ее месте ставили временное деревянное здание того же предназначения. Затем построили рядом кирпичную синагогу, но та оказалась непрочной - через несколько лет ее снесли.
В 1881 году к зданию синагоги пристроили молитвенный дом. В 1903-м открыли при ней еврейскую библиотеку-читальню. После революции место богослужений национализировали и перестроили. С 1935 года там размещалась кожно-венерологическая больница. Она там и осталась до сих пор, только называется теперь диспансером. Именно он и спонсирует ремонт фасада. Работы обойдутся организации в 8 миллионов рублей.