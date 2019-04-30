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В Ростове возле ТЦ «МегаМаг» появится остановка

В Ростове возле ТЦ «МегаМаг» появится остановка
Возле ТЦ «МегаМаг» в Ростове-на-Дону появится автобусная остановка. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев в программе «Главные – о главном».

Отмечается, что остановочный пункт установят не на улице Пойменной, а в полукилометре от торгового центра. Ближе это сделать невозможно, так как нужно соблюдать необходимые расстояния.

Остановка появится до 1 июня. Там же будет забирать и высаживать пассажиров транспорт, идущий из Батайска и Азова.

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