В Ростове возле ТЦ «МегаМаг» появится остановка



Возле ТЦ «МегаМаг» в Ростове-на-Дону появится автобусная остановка. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев в программе «Главные – о главном».



Отмечается, что остановочный пункт установят не на улице Пойменной, а в полукилометре от торгового центра. Ближе это сделать невозможно, так как нужно соблюдать необходимые расстояния.



Остановка появится до 1 июня. Там же будет забирать и высаживать пассажиров транспорт, идущий из Батайска и Азова.