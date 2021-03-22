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В Ростове стартует фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

В Ростове стартует фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.
В Ростове-на-Дону открывается фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian cinema events). С 24 по 27 марта в киноцентре «Большой» представят четыре фильма современных итальянских режиссеров. Кинокартины покажут в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева также примет участие в открытии фестиваля.

- Ассоциация N.I.C.E. одна из первых представила миру новое итальянское кино и в течение многих лет организует самые важные кинофестивали за рубежом. Кинофорум действует уже более 30 лет, дебютировав в 1988 году в США, а в 1993 году и в России, - рассказала министр культуры донского региона. - Представленные на фестивале киноленты позволяют по-новому взглянуть на современную Италию, ее нравы и обычаи, больше узнать о жизни рядовых итальянцев – их успехах, радостях, проблемах, повседневных заботах.

Фестиваль в Ростове откроет комедия Микелы Андреоцци «Хорошие девчонки». В основе сюжета история о четырех женщинах. Они мечтают о лучшем будущем и решаются ограбить банк, но преступление повлечет за собой череду лихих событий.

Кинолента «Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие» Марио Сести. расскажет об исторических событиях 15 века. Главный герой - купец из семьи тамплиеров, один из зачинщиков заговора против итальянского государственного деятеля.

Также на фестивале представят кинокартины Роберто Сан Пьетро, «Вегетарианец» о сложном выборе между верой и принципами и «Мы будем юными и прекрасными» Летиции Ламартире. Последняя повествует о матери - бывшей поп-звезде 90-х годов и сыне - гитаристе, сопровождающего ее в турне.

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