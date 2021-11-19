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В Ростове с начала года случилось более 14,5 тысячи ДТП

В Ростове с начала года случилось более 14,5 тысячи ДТП
В Ростове-на-Дону с начала года зарегистрировали 14 548 ДТП. В авариях пострадали 564 человека, 24 погибли.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, наиболее часто происшествия случаются на проспекте Ленина, а также в переулке Сальском.

При этом аварии без пострадавших фиксируют во всех районах города.

Напомним, в Ростове-на-Дону 15-летняя пассажирка скутера погибла в ДТП с мусоровозом. Трагедия произошла на улице Штахановского.
Фото: Яндекс.Дзен
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