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В Ростове растянулась километровая пробка на Сиверса

В Ростове растянулась километровая пробка на Сиверса
В Ростове растянулась километровая пробка на Сиверса. Движение затруднено утром 4 марта.

Километровая пробка образовалась на участке от улицы Депутатской до улицы Согласия. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие. Предварительно легковушка марки "Киа Рио" не уступила дорогу другому автомобилю. Это привело к столкновению. Автомобилисты были вынуждены двигаться на низкой скорости и застряли в заторе на 15-30 минут. И это в час пик!

Водителям советуют искать другие пути, чтобы не попасть в "ловушку".
Фото: DonDay.
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