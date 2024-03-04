Фото: DonDay.

В Ростове растянулась километровая пробка на Сиверса. Движение затруднено утром 4 марта.Километровая пробка образовалась на участке от улицы Депутатской до улицы Согласия. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие. Предварительно легковушка марки "Киа Рио" не уступила дорогу другому автомобилю. Это привело к столкновению. Автомобилисты были вынуждены двигаться на низкой скорости и застряли в заторе на 15-30 минут. И это в час пик!Водителям советуют искать другие пути, чтобы не попасть в "ловушку".