В Ростове на огромной площади горит ангар на Левом берегу

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В Ростове полыхает ангар на Левом берегу. Пожар случился вечером 3 апреля на улице 2-й Луговой, 34 на территории зернового терминала.Пламя охватило металлическое сооружение около 18:30. По словам очевидцев, там хранилось горючее. Огонь в считанные минуты охватил все помещение. Площадь ЧП составила порядка 1000 квадратных метров.На место направили 68 спасателей на 23 автоцистернах. Они второй час пытаются потушить пламя.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал.