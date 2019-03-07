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В Ростове из-за усиления ветра объявили экстренное предупреждение

В Ростове из-за усиления ветра объявили экстренное предупреждение
В Ростове из-за усиления ветра объявили экстренное предупреждение. О резком изменении погоды в ближайшие два дня сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.

Известно, что в ближайшие сутки и 11 марта скорость ветра значительно увеличится. В донской столице ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

– Из-за усиления ветра возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев в аварийном состоянии и веток, повреждения крыш домов. Кроме того, не исключается повышение уровня воды в Дону из-за ветрового нагона, – рассказали в ведомстве.

В связи с погодными условиями жителям не рекомендуют парковать машины и оставлять коляски под деревьями. В случае затопления помещения необходимо отключить газ и электричество.

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