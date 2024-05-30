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В Ростове на Вавилова образовался большой затор

В Ростове на Вавилова образовался большой затор
В Ростове 30 мая на улице Вавилова образовался большой затор. Около полудня на одной из главных улиц города образовалась пробка.

По информации на 12:15, протяженность затора составляет более километра. Он начинается от улицы Славянской, а заканчивается в районе улицы Особенной. По словам местных жителей, там перекрыли дорогу.

Причины ограничений устанавливаются.

Отметим, что перекрытие улицы Вавилова может привести к серьёзным пробкам, особенно в часы пик. Обычно в утренние и вечерние часы эта транспортная артерия сильно загружена.
Фото: Яндекс.Карты
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