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В Ростове на площадке среди гор мусора играют дети

В Ростове на площадке среди гор мусора играют дети
В Ростове в районе школы № 24 дети играют на площадке среди гор мусора. Об этом сообщили недовольные родители в социальных сетях.

Один из родителей снял весь ужас, происходящий на детской площадке. На кадрах видны переполненные мусорные баки, разбросанные на земле стеклянные бутылки и салфетки. Кроме того, земля игровой площадки поросла травой по пояс.

Создается впечатление, что территорию никто не убирал несколько месяцев.

На улице Казахской часто случаются коммунальные проблемы. В апреле её затопило нечистотами, потом обломилось дерево, которое оборвало провода и перегородило дорогу.

Родители взволнованы опасной площадкой. Они очень просят службы привести территорию в порядок.
Фото: СоцСети
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