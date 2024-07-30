В Ростове на площадке среди гор мусора играют дети

Фото: СоцСети

В Ростове в районе школы № 24 дети играют на площадке среди гор мусора. Об этом сообщили недовольные родители в социальных сетях.Один из родителей снял весь ужас, происходящий на детской площадке. На кадрах видны переполненные мусорные баки, разбросанные на земле стеклянные бутылки и салфетки. Кроме того, земля игровой площадки поросла травой по пояс.Создается впечатление, что территорию никто не убирал несколько месяцев.На улице Казахской часто случаются коммунальные проблемы. В апреле её затопило нечистотами, потом обломилось дерево, которое оборвало провода и перегородило дорогу.Родители взволнованы опасной площадкой. Они очень просят службы привести территорию в порядок.