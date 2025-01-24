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В Ростове на концерте Элли неожиданно отключили электричество

В Ростове на концерте Элли неожиданно отключили электричество
Во время концерта исполнительницы «Элли на маковом поле» неожиданно погас свет. Электричество отключили в клубе на улице Фрунзе 23 января.

Резкая темнота напугала слушателей. Однако исполнительница смогла успокоить толпу. Девушка предложила всем вместе спеть, а после распаковывала подарки, которые ей подарили. Аудитория в это время освещала сцену фонариками.

По словам очевидцев, неожиданное отключение света создало атмосферу на концерте. Его включили спустя 20 минут.

Сама Элли поделилась в своих соцсетях, что это был для нее особенный момент. Она поблагодарила свою публику за поддержку.

Элли, исполнительница хита «Хочется быть к тебе ближе», покоряет слушателей своим проникновенным голосом. Она поёт романсы, и её аудитория в основном состоит из девушек-студенток.
Фото: соцсцети.
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