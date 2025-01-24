В Ростове на концерте Элли неожиданно отключили электричество

Фото: соцсцети.

Во время концерта исполнительницы «Элли на маковом поле» неожиданно погас свет. Электричество отключили в клубе на улице Фрунзе 23 января.Резкая темнота напугала слушателей. Однако исполнительница смогла успокоить толпу. Девушка предложила всем вместе спеть, а после распаковывала подарки, которые ей подарили. Аудитория в это время освещала сцену фонариками.По словам очевидцев, неожиданное отключение света создало атмосферу на концерте. Его включили спустя 20 минут.Сама Элли поделилась в своих соцсетях, что это был для нее особенный момент. Она поблагодарила свою публику за поддержку.Элли, исполнительница хита «Хочется быть к тебе ближе», покоряет слушателей своим проникновенным голосом. Она поёт романсы, и её аудитория в основном состоит из девушек-студенток.