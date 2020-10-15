В Ростове-на-Дону появилась абхазская диаспора

Донская столица - на втором месте среди регионов Российской Федерации (после Москвы и Московской области) по количеству проживающих представителей абхазской национальности. Своим вторым домом Ростовскую область считают чуть больше тысячи абхазов.В связи с этим было решено создать в Ростове общественную организацию «Ростовская абхазская диаспора», рассказал изданию «Спутник. Абхазия» почетный консул Абхазии в донской столице Адик Аршба. Отметим, что такая уже существует в столице нашей страны.По словам консула, организация готова к работе и основной целью видит создать основной состав диаспоры для реальных дел.