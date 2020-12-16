Метель и сильный ветер обрушится на Ростовскую область в ближайшие сутки

Сильнейший снегопад обрушится на донской регион в ближайшие сутки. Экстренное предупреждение объявили в ГО и ЧС Ростова-на-Дону из-за ухудшения погоды.С 20 по 23 декабря в Ростовской области и Ростове-на-Дону ожидается ухудшение метеорологических условий. В регионе сильно похолодает, а в северных районах температура воздуха опустится до - 11 градусов. Также в области и донской столице синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, местами будет идти метель. Наряду с этим усилится ветер. В некоторых районах региона порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.Во время непогоды людям лучше остаться дома, не выезжая на своем транспорте. В противном случае нужно быть предельно бдительными на дорогах. Нужно снизить скорость и увеличить расстояние до впереди идущих авто. Во время метали горожанам нужно убрать с балконов вещи. Также стоит помнить о том, что во время сильного ветра нельзя стоять под слабо закрепленными конструкциями и парковать машины под деревьями.Из-за минусовых температур на водоемах уже образовался лед. Однако он очень тонкий. Выходить на неокрепший лед нельзя, а детей лучше ограничить от игр около водоемов.