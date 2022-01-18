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В Ростове на четырех улицах ограничат движение до весны

В Ростове на четырех улицах ограничат движение до весны

В Ростове-на-Дону на четырех улицах Пролетарского района частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог 20 января.

Дороги для водителей перекроют c 9 февраля до 15 апреля. Причиной временных неудобств стала прокладка подземных инженерных коммуникаций на участке от 22-й Линии, 73 до Базарной площади. Также проехать будет невозможно по улицам 31-я и 32-я Линии в границах от Вити Черевичкина до Сарьяна.

Напомним, с 19 января по 15 апреля перекроют движение и на Варфоломеева (створ дома № 118 и № 120). Причиной стало строительство дома.
Фото: Яндекс.Новости
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