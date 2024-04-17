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В Ростове из-за работ на водоводе в Берберовке жители останутся без воды

В Ростове из-за работ на водоводе в Берберовке жители останутся без воды
В Ростове-на-Дону из-за плановых работ на водоводе в Берберовке жители останутся без воды. Информацию об этом сообщает Ростовводоканал.

Водоснабжение будет приостановлено в границах улиц: от проспекта 40-летия Победы ,79 (75/5) с дробями до проспекта 40-летия Победы, 340. Также краны пересохнут в поселке Кирпичном, СТ «Восток», СТ «Инициативная», СТ «Алмаз» и в верхней части Аксая. Временные неудобства начнутся 17 апреля с 08:00 по 18 апреля до 08:00.

Для проведения плановых работ задействованы две бригады специалистов.
Фото: Rostov.ru
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