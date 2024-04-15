В Ростове из-за ремонта ограничат водоснабжение в Александровке

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В Ростове 17 апреля ограничат водоснабжение на в микрорайоне Александровка из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».С 08:00 от воды не будет на проспекте 40-летия Победы. Отключение произойдет в границах — от дома № 79 до строения № 340. В том числе коммуникации не будет в детских садах №№ 315, 295, 291 и школе № 106. Аналогичная ситуация будет в поселке Кирпичном, садовых товариществ «Восток», «Инициативная», «Алмаз» и в предприятии «Аксайское ПМК».Вода с пониженным давлением будет идти в переулках Цусимского — проспекта 40-летия Победы, 320. Вернуть коммуникацию обещают 18 апреля к 08:00.В ведомстве сообщили, что причина неудобств станет переподключение вновь построенной водопроводной линии по улице Берберовской.Также воды не будет в Советском районе Ростова в границах улицы Мадояна — улицы Приамурской — улицы Лесной — улицы Еременко.Местным жителям, которые столкнутся с отключением, рекомендуют запастись водой.