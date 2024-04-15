Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за ремонта ограничат водоснабжение в Александровке

В Ростове из-за ремонта ограничат водоснабжение в Александровке
В Ростове 17 апреля ограничат водоснабжение на в микрорайоне Александровка из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».

С 08:00 от воды не будет на проспекте 40-летия Победы. Отключение произойдет в границах — от дома № 79 до строения № 340. В том числе коммуникации не будет в детских садах №№ 315, 295, 291 и школе № 106. Аналогичная ситуация будет в поселке Кирпичном, садовых товариществ «Восток», «Инициативная», «Алмаз» и в предприятии «Аксайское ПМК».

Вода с пониженным давлением будет идти в переулках Цусимского — проспекта 40-летия Победы, 320. Вернуть коммуникацию обещают 18 апреля к 08:00.

В ведомстве сообщили, что причина неудобств станет переподключение вновь построенной водопроводной линии по улице Берберовской.

Также воды не будет в Советском районе Ростова в границах улицы Мадояна — улицы Приамурской — улицы Лесной — улицы Еременко.

Местным жителям, которые столкнутся с отключением, рекомендуют запастись водой.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.