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В Новочеркасске нашли живым пропавшего 18-летнего военнослужащего

В Новочеркасске нашли живым пропавшего 18-летнего военнослужащего
В Новочеркасске Ростовской области найден живым 18-летний военнослужащий. Информации о местонахождении Вадима Кузнецова не было больше месяца.

Парень сбежал из воинской части 25 августа. По рассказам его приятелей, Вадим серьезно поругался с сослуживцем и ушел. Он не пытался связаться с близкими, и родственники забили тревогу. Они начали публиковать ориентировки на парня в соцсетях.

Найти Вадима удалось в начале октября.

Сестра военнослужащего рассказала, что с ним все в порядке.

- Сказал, что все это время жил в квартире у каких-то рабочих. Старший сержант уже забрал его к себе, сегодня его доставили в часть, - рассказала родственница парня.
Фото: СоцСети
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