В Новочеркасске нашли живым пропавшего 18-летнего военнослужащего
В Новочеркасске Ростовской области найден живым 18-летний военнослужащий. Информации о местонахождении Вадима Кузнецова не было больше месяца.
Парень сбежал из воинской части 25 августа. По рассказам его приятелей, Вадим серьезно поругался с сослуживцем и ушел. Он не пытался связаться с близкими, и родственники забили тревогу. Они начали публиковать ориентировки на парня в соцсетях.
Найти Вадима удалось в начале октября.
Сестра военнослужащего рассказала, что с ним все в порядке.
- Сказал, что все это время жил в квартире у каких-то рабочих. Старший сержант уже забрал его к себе, сегодня его доставили в часть, - рассказала родственница парня.